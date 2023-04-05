Bursa'da yaya geçidinde servis aracının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'da okul çıkışında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalan öğrenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta, okul çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Atatürk İlkokulu öğrencisi İnci Su Özmen, E.B'nin kontrolündeki 16 S 4666 plakalı servis aracının altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı Özmen, hastanedeki müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Servis sürücüsü E.B. gözaltına alındı.





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