Bursa'nın fethinin 697'nci yılında, tarihi Ulu Cami'de fetih duası yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın fethinin 697'nci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası fetih duası yapıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü" etkinlikleri, Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından yapılan fetih duasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren ve beylikten cihan devletine uzanan yolculuğun mimarı Osman Gazi'yi dualarla yad ettiklerini kaydederek, "Bu güzel ve bereketli toprakları fethederek bizlere miras bırakan tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile vatandaşlar katıldı.





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