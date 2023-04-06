Bursa'nın fethinin 697'nci yılı, etkinliklerle kutlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın fethinin 697'nci yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı.

Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Fetih Kapı önündeki kutlama, İstiklal Marşı ve Fetih salasının okunmasıyla başladı.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Üveys Temiz, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" şiirini okudu. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekipleri de fetih kapı surları önünde gösteri düzenledi.

Ardından protokol üyeleri Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde Alplerin nöbet değişimini izledi, türbeleri ziyaret etti.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın, konumu itibariyle başkentlik yaptığı Osmanlı Devleti'ne büyük katkılar sağladığını belirtti.

Ecdadın sömürmek için değil ihya etmek için sefer yaptığını belirten Aktaş, "Her yıl aynı coşkuyla bir araya gelip bu güzide şehri bize miras bırakan ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz. Devletin temellerinin sağlamlaştırıldığı ilk payitaht olan Bursa'mız, her bakımdan stratejik bir öneme sahip." diye konuştu.

Bursa'nın birçok özelliğiyle, başkentlik yaptığı Osmanlı'ya büyük katkı sağladığını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"'Bursa'nın Fatihi' unvanını hak eden Orhan Gazi, fetihle birlikte şehri inşa etmeye başladı. Ceddimiz bir şehre, beldeye veya bölgeye sömürmek için asla gitmedi; o yeri insanlarıyla birlikte emanet olarak görüp mamur etti. Allah'a vereceği hesabı düşünüp vicdanıyla hareket edip şehirleri inşa, insanları mutlu etti. Bu vesileyle, Bursa'nın fethinden kurtuluşuna kadar, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını ortaya koyan, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman ve Orhan Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Bursa'ya emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Bursa'mızın fethinin 697. yıl dönümünü kutluyorum."

Fetih Kapı'da yapılan törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlar, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi'ndeki etkinliklerle sona erdi.

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