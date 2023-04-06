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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

AA

Bursa'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleri ile polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Yıldırım Belediyesi, Ulus Mahallesi Odun Depoları mevkisindeki kaçak yapıların yıkımına ilişkin yaklaşık 1 ay önce çalışma başlattı.

Bölgede bazı yapıların yıkımı gerçekleştirilirken bugün devam eden çalışmalarda mülk sahipleri ile polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin havaya ateş ederek müdahale ettiği olayda bir kişi gözaltına alındı.

Yıkım çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.

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