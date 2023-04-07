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AB ülkelerine otomotiv ihracatı ilk çeyrekte yüzde 25,5 arttı

AA

AB ülkelerine otomotiv ihracatı ilk çeyrekte yüzde 25,5 arttı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisi, yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre sektör, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı ilk çeyrekte 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artarak 7 milyar 445 milyon 40 bin dolardan 8 milyar 619 milyon 158 bin dolara çıktı.

Sektör, ilk çeyrekte Türkiye'nin 61 milyar 587 milyon 868 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 14 pay aldı.

- Otomotiv ihracatının yüzde 70'e yakını AB ülkelerine

Ülkeler bazında bakıldığında, AB bölgesi, bu yılın ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 69,94 payla ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerine ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 4 milyar 804 milyon 808 bin dolardan 6 milyar 28 milyon 688 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 4,4'lük artışla 972 milyon 366 bin dolar oldu.

- En fazla ihracat yapılan üçüncü ülke Birleşik Krallık

Yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15,9 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke oldu.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyar 98 milyon 992 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv ihracatının tutarı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 273 milyon 316 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi olan Fransa'ya dış satım yüzde 72,8 arttı. Fransa'ya geçen yıl 3 ayda 607 milyon 505 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin ilk çeyreğinde 1 milyar 49 milyon 501 bin dolara ulaştı.

Ocak-Mart 2023'te İtalya'ya 766 milyon 551 bin, İspanya'ya 603 milyon 74 bin, Polonya'ya 406 milyon 840 bin, Slovenya'ya 389 milyon 34 bin, Belçika'ya 351 milyon 324 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 7'sini AB ülkeleri oluşturdu.

Türk otomotiv endüstrisinin bu sene ve geçen yıl ocak-mart dönemlerinde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ile değişim oranları şöyle:

ÜlkeOcak-Mart 2022 (dolar)Ocak-Mart 2023 (dolar)Değişim (yüzde)
Almanya1.098.992.0001.273.316.00015,9
Fransa607.505.0001.049.501.00072,8
Birleşik Krallık812.235.000816.239.0000,5
İtalya622.066.000766.551.00023,2
İspanya480.642.000603.074.00025,5
Polonya343.645.000406.840.00018,4
Slovenya294.580.000389.034.00032,1
Belçika269.602.000351.324.00030,3
ABD356.811.000258.634.000-27,5
Rusya Federasyonu142.907.000222.940.00056,0

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