Bursa Büyükşehir Belediyesinden doktora ve yüksek lisans tezi sahiplerine maddi destek

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURSKOOP, 10 doktora ve 10 yüksek lisans tezi için toplam 750 bin lira destekte bulunacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 bin üniversite ve 5 bin meslek lisesi öğrencisinin yararlandığı burs uygulamasının kapsamı genişletiliyor.

Büyükşehir Belediyesinin üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik burs uygulaması lisansüstü seviyeye taşındı.

Türkiye'deki üniversitelerde Bursa ölçeğinde, "Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler" olmak üzere 3 tema çerçevesinde yürütülecek araştırmalar için BURSKOOP'un lisansüstü tez desteğinden yararlanılabilecek.

İlk kez verilecek lisansüstü tez desteğinden ilgili alanlarda çalışma yürüten 10 doktora ve 10 yüksek lisans öğrencisi faydalandırılacak. Her bir doktora tezi için 50 bin lira, her bir yüksek lisans tezi için de 25 bin lira olarak belirlenen miktarla 750 bin lira destek sağlanmış olacak.

Uygulamayla, Bursa'nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması yolunda yazılacak tezler desteklenecek ve teşvik edilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Lisansüstü Tez Araştırmaları Destek Programı", Türkiye'deki üniversitelerde şehirler konusunda yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacak.

Ayrıca program, lisansüstü araştırmacıların tezlerini tamamlamalarına destek olacak ve araştırmacıların kariyerlerine olumlu katkı sağlayacak nitelikli tez çalışmalarının ortaya çıkmasına katkı sunacak.

Destek programına başvurular https://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/yuksek-lisans-ve-doktoraya-750-000-tl-destek/ adresinden 19 Mayıs Cuma günü saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

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