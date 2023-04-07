Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yeni Şerefiye Mahallesi'ndeki bir bağ evinde Ali Hamdi Bayrak (46) ile arkadaşı İsmail C. (60) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail C, Ali Hamdi Bayrak'a av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İsmail C, daha sonra jandarmayı arayıp kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlı İsmail C'yi gözaltına aldı.



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