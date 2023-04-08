Bursa'da tır çarptığı yön tabelasını devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da tırın dorsesine yüklenen konteynerler yönlendirme tabelasını devirdi.

Osman A. (56) idaresindeki 59 RP 489 plakalı tır, Gebze Orhangazi İzmir otoyolu İzmir istikametinde seyir halindeyken tırın dorsesinde bulunan konteynerler, yönlendirme tabelasına takıldı.

Kazada yaralanan olmazken devrilen tabelalar nedeniyle yaklaşık bir saat trafikte aksamalar yaşandı.

Ekiplerin çalışmasıyla tabelalar kaldırılırken trafik normale döndü.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.