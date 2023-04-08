Dünya Uzay Haftası'nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek

BURSA (AA) - Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM), Dünya Uzay Haftası Derneği (WSW) tarafından düzenlenen Dünya Uzay Haftası'nın ulusal koordinatörü seçildiği bildirildi.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde Bursa'ya kazandırılan merkez, uzay farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 4-10 Ekim'de dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Uzay Haftası'nın Türkiye'deki koordinatörü olarak görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Dünya Uzay Haftası'nda böyle bir görev verilmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Mirahmetoğlu, GUHEM'in uzay ve havacılık alanında genç nesillere ilham kaynağı olmak amacıyla kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla sadece bu hafta özelinde değil her zaman birçok etkinlik ve eğitim düzenliyoruz. Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından ulusal koordinatör olarak seçilmemiz, yaptığımız çalışmaların takdir edildiğini gösteriyor. Yaptığımız çalışmaları bu haftada sadece Bursa özelinde değil tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Dünya Uzay Haftası'nı en iyi şekilde kutlamak için çalışmalara başladık. Her sene bu özel hafta boyunca ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Konferanslar, paneller, seminerler, sergiler, yarışmalar, gözlemler, atölyeler, kamplar ve çok daha fazlasını gerçekleştirmek için çok heyecanlıyız. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız."

- Dünya Uzay Haftası

Birleşmiş Milletler tarafından 1999'da kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret ediyor. Bunlardan ilki 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in uzaya fırlatılması ile uzay keşfinin yollarının açılması. İkincisi ise 10 Ekim 1967'de Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı İçin Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi ile bu tarihler özel bir hafta olarak ilan ediliyor.

Dünya Uzay Haftası boyunca tüm dünyada farklı etkinlikler düzenlenerek uzay alanında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

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