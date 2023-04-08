En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Ennis 4, Toure 7, Gray 23, Doyle 23, Manek 16, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 9, Berk Uğurlu 9, Batın Tuna, Tolga Geçim, Bora Satır

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8, Grant 24, Erkan Yılmaz 8, Bouteille 20, Jones 7, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Emircan Koşut, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 20, Sestina 7

1. Periyot: 22-22

Devre: 47-47

3. Periyot: 74-66

5 faulle çıkanlar: 33.50 Doyle, 34.49 Toure, 39.53 Berk Uğurlu, 39.59 Ennis (TOFAŞ)

Diskalifiye: 21.46 Erdem Can (Türk Telekom)

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Türk Telekom, deplasmanda TOFAŞ'ı 94-91 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.