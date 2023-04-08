Bursa'nın fethinin 697'nci yılı "Fetih Yürüyüşü" ile kutlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın fethinin 697'nci yıl dönümü dolayısıyla, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Fetih Yürüyüşü"ne binlerce kişi katıldı.



Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı ve kılıç kalkan gösterileri düzenlendi.

Katılımcılar tarihi Bursa Surları'nda bulunan Saltanat Kapısı önünden başlayarak "Fetih Yürüyüşü" yaptı.

Atatürk Caddesi'nde Setbaşı istikametinde yapılan ve geleneksel kıyafetler giyen çeşitli dernek üyelerinin de katıldığı ve yürüyüş, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önünde son buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Bursa'nın fethinin yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Bu yıl fetih yürüyüşümüzü biraz daraltarak yaşıyoruz, kutluyoruz, anıyoruz. Yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle kalbimiz buruk. Bu büyük depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinde depremin olduğu günü, arama kurtarma ekiplerimiz çıkarak orada hayatları kurtardılar. O günden bugüne 440'ın üzerinde arkadaşımız orada görev yaptılar ve şu anda da görevlerine devam etmektedirler. Ayrıca yapmış olduğumuz yeni konteyner kent ile oradaki insanlarımızın bir an önce kalıcı konutlar öncesi sağlam yapılarda yaşamasını temin etme adına çalışmaları sürdürüyoruz"

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile vatandaşlar katıldı.

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