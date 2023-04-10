BBDSO'dan "Türk Bestecileri Haftası" konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa'da ilk seslendirilişlerinin yapılacağı Türk bestecilerin eserleriyle seyirci karşısına çıkacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra bu hafta, flüt için yazılmış birçok eserin Türkiye'de ilk seslendirilişini yapmış Halit Turgay'ı ve genç yaşına karşın enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş Cem Babacan'ı ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde, Halit Turgay'ın hayran olduğu Akdeniz'i betimlediği, özgür bir anlayışla yazılmış flüt, piyano ve orkestra için "Akdeniz Rapsodisi No:4 Op.2" eseri ve Emre Aracı'nın kaleme aldığı duygu yüklü yazılarında damıtılmış hislerin notalarla ifadesi "Kayıp Seslerin İzinde" senfonisi yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Nisan'da gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

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