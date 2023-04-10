Bursa ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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BURSA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da kutlandı.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, beraberindeki heyetle Heykel'de bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aslan daha sonra tarihi valilik binasında Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Öğle vakti Nilüfer ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

- Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdür Vekili Murat Günaydın tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla sona erdi.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Emniyet Müdürü Taşci, tören sonrası personelini kutladı.

- Balıkesir

Balıkesir merkezin yanı sıra Ayvalık ve Edremit ilçelerinde de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tınas, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kurum, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, şehit aileleriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Edremit ilçesinde de Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Emniyet Müdürü Sıralı, daha sonra beraberindeki emniyet personeliyle Vali Vekili Mustafa Güney'i makamında ziyaret etti.

Törenin ardından, Kütahya Hava Şehitliği ile Kütahya Polis Şehitliği ziyaret edildi.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Vekili Akgün Corav'ı ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti.

Personelin Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Corav, başarılarının devamını diledi.

Şehitlik ziyaretinde de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

- Yalova

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Ziyarette İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua okudu. Topaloğlu ve beraberindeki polis memurları, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.





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