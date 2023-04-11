Bursa ve Ankara'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 6 kişinin yanı sıra ihraç edilmiş bir askeri öğrenci, biri görevde diğeri meslekten uzaklaştırılmış iki öğretmen ve iki avukatın da bulunduğu öğrenildi.

Polisin, haklarında gözaltı kararı verilen diğer 3 zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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