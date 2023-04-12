Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı

BURSA (AA) - Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün grup müsabakaları tamamlandı.
TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, ilk günde 8 maçta karşı karşıya geldi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi TOFAŞ, ilk gün oynadığı 2 maçı da farklı skorlarla kazanarak B grubunda liderliğe yükseldi.
A grubunda ise liderliği Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel oynadığı 2 maçı da kazandı.
TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar şöyle:
Basketball Academy Nymburk: 86 - Hapoel Jerusalem: 94
BC Rytas: 88 - Bnei Herzliya: 68
Oostende Coretec Basketball Academy: 70 - Igokea M:Tel: 89
TOFAŞ: 80 - Porsche BBA Ludwigsburg: 68
Oostende Coretec Basketball Academy: 78 - Basketball Academy Nymburk: 68
TOFAŞ: 95 - BC Rytas: 87
Igokea M:Tel: 77 - Ucam Murcia Coc Oftalmologia: 67
Porsche BBA Ludwigsburg: 60 - Lenovo Tenerife: 79