Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı

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BURSA (AA) - Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün grup müsabakaları tamamlandı.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, ilk günde 8 maçta karşı karşıya geldi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi TOFAŞ, ilk gün oynadığı 2 maçı da farklı skorlarla kazanarak B grubunda liderliğe yükseldi.

A grubunda ise liderliği Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel oynadığı 2 maçı da kazandı.



TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar şöyle:

Basketball Academy Nymburk: 86 - Hapoel Jerusalem: 94

BC Rytas: 88 - Bnei Herzliya: 68

Oostende Coretec Basketball Academy: 70 - Igokea M:Tel: 89

TOFAŞ: 80 - Porsche BBA Ludwigsburg: 68

Oostende Coretec Basketball Academy: 78 - Basketball Academy Nymburk: 68

TOFAŞ: 95 - BC Rytas: 87

Igokea M:Tel: 77 - Ucam Murcia Coc Oftalmologia: 67

Porsche BBA Ludwigsburg: 60 - Lenovo Tenerife: 79

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