Harmancıklı şehit Emre Sevinç'in ismi mezun olduğu liseye verildi

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BURSA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl kasım ayında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in ismi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde mezun olduğu okulda yaşayacak.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir ve şehidin eski öğretmenlerinden okul müdürü Ufuk Karaoğlu'nun önerisiyle, okulun adı Milli Eğitim Bakanlığı oluruyla "Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi" oldu.



Bursa Valiliğince Milli Eğitim Bakanlığına sunulan talep yazısı, Bakanlıkça onaylanarak Harmancık'ta ilgili kurumlara iletildi.



Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, "Şehidimizin isminin olduğu tabelayı okulumuza şehidimizin ailesi ve Harmancıklı hemşehrilerimizle yerine asarak yaşatacağız." ifadesini kullandı.

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