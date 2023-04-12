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Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 3 ayda 2,6 milyar doları aştı

AA

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 3 ayda 2,6 milyar doları aştı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 86 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 625 milyon 510 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki 8 milyar 618 milyon 998 bin dolarlık dış satımının yüzde 30,5'ini binek otomobil grubu oluşturdu.

Ocak-Mart 2022'de 2 milyar 149 milyon 246 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,16 artışla 2 milyar 625 milyon 510 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 86 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yüzde 124,49 artışla 207 milyon 56 bin dolardan 464 milyon 815 bin dolara çıktı.

Fransa'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 artışla 299 milyon 459 bin dolarlık binek otomobil dış satımı yapılan Birleşik Krallık takip etti.

Yılın ilk çeyreğindeki binek otomobil ihracatında İspanya yüzde 29,44'lük artış ve 290 milyon 53 bin dolarla üçüncü, İtalya yüzde 24,48'lik yükseliş ve 225 milyon 304 bin dolarla dördüncü, Almanya yüzde 12,15 artış ve 217 milyon 76 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve Almanya'ya gerçekleştirilen 1 milyar 496 milyon 709 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alanda toplam yurt dışı satışının yaklaşık yüzde 57'sini oluşturdu.

Binek otomobil ihracatında Polonya 174 milyon 253 bin dolarla altıncı, Slovenya 145 milyon 100 bin dolarla yedinci, Belçika 96 milyon 187 bin dolarla sekizinci, İsrail 73 milyon 170 bin dolarla dokuzuncu, İsveç ise 61 milyon 364 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

- Dikkat çekici ihracat artışı yaşanan ülkeler

Binek otomobil grubunda bazı ülke ve özerk bölgelere ihracatta dikkati çeken artışlar yaşandı.

Kazakistan'a 2022'nin ocak-mart döneminde 2 milyon 62 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilmişti. Bu ülkeye 2023'ün aynı döneminde yüzde 1660 artışla 36 milyon 307 bin dolarlık satış yapıldı.

Lübnan'a geçen yıl ocak-mart dönemindeki 1 milyon 487 bin dolarlık binek otomobil dış satımı, bu senenin aynı aylarında yüzde 684 artışla 11 milyon 664 bin dolara yükseldi.

Gürcistan'a binek otomobil ihracatı yüzde 423 artışla 2 milyon 84 bin dolardan 10 milyon 912 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu senenin aynı aylarında 8 milyon 12 bin dolarlık araç satışı yapıldı.

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