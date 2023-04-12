Akciğer damarında kaçak tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

BURSA (AA) - Bursa'da, akciğer damarında kaçak olan ve buna bağlı kalp büyümesi gelişen 34 yaşındaki hasta, kapalı yöntemle kasık damarından girilerek yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk arasında "mor bebek" sendromu olarak bilinen "fallot tetralojisi" adlı kalp hastalığıyla doğan ve bu nedenle bebekliğinde ameliyat edilen Özcan Öter, ilerleyen yaşlarda nefes darlığı, çabuk yorulma gibi yeni sorunları gelişince Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine müracaat etti.

Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu tarafından yapılan tetkiklerinde, hastanın kalbinden akciğerine giden damarında darlık ve yetmezlik olduğu anlaşıldı. Doktorların ortak kararı sonucu hastaya kapalı yöntemle ameliyat olması önerildi.

Hastanın ameliyatı kabul etmesi üzerine aynı klinikte görev yapan Prof. Dr. Hakan Erkan ve ekibi yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyonla kasık damarından girilerek damara yapay kalp kapakçığı yerleştirme işlemini başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu, Özcan Öter'i doğumsal bir kalp hastalığı olan fallot tetralojisi nedeniyle klinikte takip ettiklerini aktardı.

Bu tür hastaların erişkin yaşlara geldiklerinde akciğere giden damara ait kapakta ciddi yetersizlikler yaşandığını ve buna bağlı kalp yetersizliği şikayetlerinden genellikle muzdarip olduklarını belirten Tiryakioğlu, şunları ifade etti:

"Bu yaşlarda buradaki kapağın müdahale edilmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir. Biz hastamız Özcan Bey'i poliklinikte gördüğümüzde, yaptığımız tetkikler sonucunda kapalı yöntemle perkütan olarak bu kapağın değiştirilebileceği ile ilgili bir kanaatimiz oluştu. Hastayı da bu konuda bilgilendirdik. Hastamız da bunu kabul etti ve ardından ameliyat işlemini gerçekleştirdik."

Kardiyolog Prof. Dr. Hakan Erkan da bu operasyonun, fallot tetralojisinden yakınan hastalarda modern tedavi yöntemi olduğunu bildirdi.

Bu işlemin Türkiye'de bazı merkezlerde güvenli ve tecrübeli bir şekilde yapıldığını vurgulayan Erkan, "Bursa genelinde daha önce yapılmamış olan bu işlemi Bursa Şehir Hastanesi olarak gerçekleştirmiş olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ameliyat süreci çok güzel geçti"

Özcan Öter ise hastalığının doğuştan geldiğini ve bu sebeple küçük yaşta ameliyat olduğunu belirtti.

Sonraki süreçte düzenli olarak kontrollere gittiğini ifade eden Öter, şunları kaydetti:

"Daha sonra doktorlara akciğere giden damarda sorun olduğunu söylediğimde bir müdahale olması gerektiğini söylediler ve ameliyat kararı alındı. Ameliyat süreci çok güzel geçti. Doktorların desteği çok güzeldi. Allah izin verirse daha da güzel olacak, buna inanıyorum. Yoğun bakım sürecinde de gerek hemşire arkadaşlarımız gerek doktorlarımız olsun gayet güzel ilgilendiler. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Ardından normal bir odaya geçtim. Kendimi şu an iyi hissediyorum."

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