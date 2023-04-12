Yıldırım Belediyesi kursiyerleri gazete kağıdı ve kablo atıklarını şık kıyafetlere dönüştürüyor

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BURSA (AA) - Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen artistik çizim ve drapaj kursuna katılan öğrenciler, gazete kağıdı ve kablo gibi atık ürünleri kıyafete dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesince, Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ve İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) işbirliğinde Artistik Çizim ve Drapaj Kursu başlatıldı.



Sosyal İnovasyon Merkezi'nde 200 saat sürecek kurs programında kursiyerlere giysi için ölçü alma, teknik çizimleri yapma, model araştırmaları yapma, artistik çizim yapma, drapaj tekniğiyle kalıp hazırlama ve gelinlik dikme konularında eğitim veriliyor.

Tekstil işletmeleri ve moda evlerinin ihtiyaç duyduğu çizim ve drapaj uygulayabilen eleman yetiştirmeyi amaçlayan kursa katılanlar, temel eğitimlerini tamamlayarak tasarım çalışmalarına başladı.

Bilgisayar destekli ve elde tasarım yapan kursiyerler, gazete kağıdı, kablo gibi atık malzemelerin yanı sıra ağaç yapraklarını kullanarak farklı ve özgün çalışmalar hazırladı.

Kursta başarılı olan öğrenciler giyim, hazır giyim atölye ve işletmelerinde, modaevi ve butiklerde çalışabildikleri gibi kendi evlerinde de üretim yapabiliyor.

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