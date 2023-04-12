Karacabey'de tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Ahmet Y. idaresindeki 16 AOB 729 plakalı kamyonet, Bursa-İzmir kara yolu Yenikaraağaç Mahallesi Kavşağı yakınında aynı yöne giden Sedat K'nin kullandığı 16 HEV 09 plakalı tıra arkasından çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ön kısmı hurdaya dönen kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü Ahmet Y, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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