Bursa'da 5 kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 16,5 yıl hapis

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, aralarında akrabalarının da olduğu 5 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 16,5 yıl hapse çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman E. (24) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını belirterek, rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 5 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Osman E, psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürerek, "Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, 5 kişiye karşı eylemi nedeniyle "yaralama" suçundan toplam 16 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İlçede geçen yıl temmuzda yaşanan olayda, akrabaları ile arasında tartışma çıkan Osman E, 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı.



Polislerce Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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