Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç, Gunter, Nalobin (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Umut Özdemir)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Bardia, Cüneyt Dağcı, Vukasinovic, Hakan Polat, Mika (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Baturay Çağan Serçiler, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 23-25, 20-25, 25-16, 25-15, 15-10
Süre: 119 dakika (25, 27, 23, 29,15)
BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, sahasında TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.