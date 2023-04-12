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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç, Gunter, Nalobin (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Umut Özdemir)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Bardia, Cüneyt Dağcı, Vukasinovic, Hakan Polat, Mika (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Baturay Çağan Serçiler, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy)

Setler: 23-25, 20-25, 25-16, 25-15, 15-10

Süre: 119 dakika (25, 27, 23, 29,15)


BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, sahasında TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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