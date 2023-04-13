Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün müsabakaları tamamlandı

BURSA (AA) - Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün grup müsabakaları tamamlandı.
TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, ikinci günde 6 maçta karşı karşıya geldi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi TOFAŞ, ikinci gün aldığı galibiyetle turnuvada 3'te 3 yaparak B Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.
A Grubu'nda da Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel, oynadığı 3 maçı da kazanarak liderliğini korudu.
TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar şöyle:
UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 76 - Oostende Coretec Basketball Academy: 68
Lenovo Tenerife: 56 - TOFAŞ: 70
Igokea M:Tel: 112 - Basketball Academy Nymburk: 60
Porsche BBA Ludwigsburg: 56 - BC Rytas: 65
UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 54 - Hapoel Jerusalem: 70
Lenovo Tenerife: 78 - Bnei Herzliya: 85
Şampiyona, bugün oynanacak 6 müsabakayla sürecek.