Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün müsabakaları tamamlandı

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BURSA (AA) - Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün grup müsabakaları tamamlandı.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, ikinci günde 6 maçta karşı karşıya geldi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi TOFAŞ, ikinci gün aldığı galibiyetle turnuvada 3'te 3 yaparak B Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

A Grubu'nda da Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel, oynadığı 3 maçı da kazanarak liderliğini korudu.

TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar şöyle:

UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 76 - Oostende Coretec Basketball Academy: 68

Lenovo Tenerife: 56 - TOFAŞ: 70

Igokea M:Tel: 112 - Basketball Academy Nymburk: 60

Porsche BBA Ludwigsburg: 56 - BC Rytas: 65

UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 54 - Hapoel Jerusalem: 70

Lenovo Tenerife: 78 - Bnei Herzliya: 85

Şampiyona, bugün oynanacak 6 müsabakayla sürecek.

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