Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ yarı finale yükseldi

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BURSA (AA) - Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken, TOFAŞ yarı finale çıktı.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele ediyor.

Turnuvada 4'te 4 yapan TOFAŞ, B Grubu lideri olarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nda ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel, oynadığı 4 maçı da kazanıp, lider olarak yarı finale çıktı.

TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar şöyle:

Hapoel Jerusalem: 73 - Igokea M:Tel: 92

Bnei Herzliya: 69 - Porsche BBA Ludwigsburg: 82

BC Rytas: 68 - Lenovo Tenerife: 60

Basketball Academy Nymburk: 65 - UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 76

Hapoel Jerusalem: 83 - Oostende Coretec Basketball Academy: 79

Bnei Herzliya: 68 - TOFAŞ: 99

Turnuva, TOFAŞ Spor Salonu'nda gruplarından ilk 2 sırada çıkan Igokea M:Tel, TOFAŞ, Hapoel Jerusalem ve BC Rytas arasında oynanacak yarı final müsabakalarıyla sürecek.

Diğer takımlar ise sıralama mücadelesi verecek.





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