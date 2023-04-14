Bursa Uludağ Üniversitesinin ısı dönüşüm projeleri aylık 4 milyon liralık tasarruf sağladı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) son 3 yılda hayata geçirilen ısı dönüşüm projeleri sayesinde aylık ortalama 4 milyon liraya varan tasarruf sağlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan projeler 2020'de uygulanmaya başlanarak üniversite bünyesindeki 14 binada ısı dönüşümüne yönelik yatırımlar hayata geçirildi.

Yatırımların bu yıl tamamlanmasıyla üniversite bütçesindeki tasarruf oranları da netleşti ve hesaplamalara göre bir önceki yıla kıyasla aylık ortalama 4 milyon liraya varan enerji tasarrufu sağlandığı tespit edildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile BUÜ Hastanesi'nde dönüşümü tamamlanan ısı merkezinde inceleme ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ve yöneticilerin de eşlik ettiği ziyarette, merkezde yapılan yenileme çalışmaları ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Kılavuz, başlatılan enerji ve ısı tasarrufu çalışmaları kapsamında üniversiteye ait 14 binada ısıtma sistemlerinin dönüşümlerinin tamamlandığını belirtti.

Dönüşüm çalışmalarını yapan teknik personele teşekkür eden Kılavuz, şu bilgileri verdi:

"Isınma giderlerimizde yüzde 30 tasarruf sağlamak üzere 35 yılı aşkın süre önce yapılmış ısı merkezini kapatmak ve binalarda lokal ısıtma sistemlerini kurmak niyetindeydik. Bu maksatla yalnız hastanemize yaptığımız yatırımda 2 yıldan daha kısa bir sürede bunun geri dönüşünü alacağız. Elimizde imkanlar varken, daha ucuza daha mükemmelini yapmak varken işin kolayına kaçmıyoruz. Yavaş yavaş tasarruf bilincini yerleştirmemiz lazım. Türkiye şu anda enerjiyi dışarıdan tedarik eden bir ülke. 15 milyon 500 bin metrekare kampüs alanımız var. Her noktada iktisada riayet etmemiz gerekiyor."

Çalışmaların sorumluluğunu üstlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ise verimleri gittikçe düşen ısıtma sistemlerini ve ekipmanlarını daha verimlileri ile değiştirerek enerji tasarrufu sağlamaya odaklandıklarını aktardı.

Isıtma sistemleri ve kazan dairelerinde renovasyon projeleri gerçekleştirdiklerini bildiren Doğangün, "Doğal gaz tüketimini yüzde 30 azaltmayı hedeflemiştik. Mevcut projelerin tüketime etkilerini gördükçe bu oranın daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Sadece Görükle Kampüsü'nde geçtiğimiz yıl 48 milyon lirayı geçen doğal gaz tüketim bedeli faturalarımıza yansıdı. Bu yıl ise aylık ortalama 4 milyon lirayı bulan tasarruf oranlarına ulaştık. Kaynak buldukça geri dönüş süresi az olanlardan başlayarak dönüşümleri yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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