Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bursalı hemşehrilerimize güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu dönemde de doğru tercihi yapacaklar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacaklar, bu ülkenin rotasını salimen yolunda tutacaklar. Biz de inşallah daha müreffeh, daha aydınlık Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Partisi tarafından milletvekilliğine aday gösterildiği Bursa'da seçim çalışmalarına başlayan Varank, kullandığı 16 BRS 99 plakalı Gemlik mavisi Togg ile Ulu Cami'ye geldi.

Bakan Varank, cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin metre altı çözünürlükte yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma programının son dakika hava durumu nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

Birkaç gün içinde yerli ve milli uyduyu uzaya göndereceklerini belirten Varank, 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, Türkiye'de teknolojiye, üretime yatırım yapmanın derdinde olan bir siyasi hareket olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bugün buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Gemlik mavisi bir otomobille geldik. Sadece şunu hatırlamanızı rica ediyorum; Biz 'Bu otomobili yapacağız' diye ilan ettikten sonra muhalefet bize hangi cümleleri kurdu? Bizi nasıl yolumuzdan çevirmeye çalıştı? Nasıl moralimizi bozmaya çalıştı? Kamuoyu bunu gayet iyi biliyor. Biz bu aracı tanıttık. Dediler ki 'Hani bunun fabrikası nerede?' Fabrikasının temelini attık, dediler ki 'Siz bu fabrikayı yapamazsınız.' Açılışını gerçekleştirdik, 'Yalan söylüyorsunuz, bu fabrikada üretim yok. Bu araçları yurt dışından getiriyorsunuz' dediler. Hatırlayın yıllarca bu ülkede vatandaşlarımız dediler ki 'Sayın bakanım niye başka ülkelerin araçlarını makam aracı kullanıyorsunuz? Niye bizim bir otomobilimiz yok?' Şu anda bakan arkadaşlarımız Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanıyorlar."

- "Bursa her şeyin en güzeline layık"

Bakan Varank, "Yapamazsınız, yaptırmayız." denilen ne varsa onları yapa yapa, mücadele vere vere bugünlere geldiklerini ifade etti.

14 Mayıs seçimlerine işaret eden Varank, "Bursalı hemşehrilerimize güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu dönemde de doğru tercihi yapacaklar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacaklar, bu ülkenin rotasını salimen yolunda tutacaklar. Biz de inşallah daha müreffeh, daha aydınlık Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, bölgesinde, dünyada sözü dinlenir bir ülke olarak yoluna devam edecek. Kendi ayakları üstünde durabilen bir ülke olacak. Bunu yapmanın yolu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sıkı sıkı bir araya gelmek, ay yıldızlı al bayrağımızın altında bu mücadeleyi vermekten geçiyor." dedi.

Bursalıların da teveccühüyle hem Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde edeceğine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçileceğine inandıklarını söyleyen Varank, "Davamız hayırlı uğurlu olsun. Bu kutlu mücadelemiz hayırlı uğurlu olsun. Bursa her şeyin en güzeline layık. İnşallah biz de Bursa'nın hizmetkarı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Varank, camiden kendi kullandığı Togg ile ayrıldı.

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