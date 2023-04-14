AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, "Geriye bakınca bu kadar iş yaptık. Çok şey sayabiliriz. Fakat ileriye bakınca yapacağımız çok daha fazla iş var. O bakımdan 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz ki Türkiye irtifa kaybetmesin." dedi.

Ala, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin 21 yıllık başarısının altında teşkilatın mahalle başkanından il başkanına kadar her bir ferdinin inanılmaz, saygıyla anılması gereken emeklerinin imzasının olduğunu söyledi.

Demokratik ülkeler arasında en fazla aktif üyeye sahip partinin AK Parti olduğunu belirten Ala, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin ortaya koyduğu emekle bugün Türkiye yeryüzünde bir dünya devleti oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın neresinde bir problem olursa orada inisiyatif alan bir dünya lideri oldu. Dün Yeni Azerbaycan Partisinin genel başkanvekili ve milletvekillerinden oluşan bir heyet buradaydı. İktidardaki partinin genel başkanvekili ve bir heyet. İnanın bizim kadar heyecanlılar. Meseleye bizden daha fazla önem veriyorlar. Neden? Biz SİHA'lar, İHA'lar, savunma sanayi yüzde 80'ler, gemiler derken Türkiye'nin imkan ve kabiliyetini artırdığı için bunları söylüyoruz. Dünya ülkesi yapabildiği için bunları söylüyoruz. Bunlar öyle kağıt üzerinde söylenen şeyler değil. Bakın niye Azerbaycan burada? Çünkü Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altındaki toprakları buradaki ürettiğimiz silahlarla, malzemelerle, araçlarla yaptığımız katkıyla azat oldu."

- "Bunları yapan iradenin arkasında siz varsınız"

Ala, Anadolu ile bütün Orta Asya, Türk cumhuriyetlerinin karadan bağlantı kurabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, "İnanılmaz başarılar bunlar, inanılmaz imzalar bunlar. Bunları yapan iradenin arkasında siz varsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin iradesizlikten çok çektiğini belirten Ala, "Daha önce 90'lı yıllarda Türkiye'nin içerisinde 'Çekiç güç' vardı, gençler bilmezler. Türkiye'nin güneydoğusunda bir Amerikan üssü vardı ve oradan Irak'a operasyonlar yapılıyordu. Şimdi biz geldik, bizim 20'ye yakın ülkede askerimiz var. Afganistan'dan Somali'ye kadar Libya'dan, Suriye'ye kadar ve artık Türkiye'nin içinde değil terörle mücadeleyi, nerede konuşlanmışlarsa onların en tepeleri neredeyse oraya gidip orada terörle mücadeleyi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, vatandaşlara Türkiye'nin aldığı mesafeyi bir kere daha hatırlamalarında yarar olduğunu anlatarak, "Geriye bakınca bu kadar iş yaptık. Çok şey sayabiliriz. Fakat ileriye bakınca yapacağımız çok daha fazla iş var. O bakımdan 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz ki Türkiye irtifa kaybetmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa milletvekili adayları ile çok sayıda partili katıldı.

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