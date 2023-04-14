Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim çalışmalarına başladı

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BURSA (AA) - Milletvekili adayı gösterildiği Bursa'da seçim çalışmalarına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Togg ile Bursa'da şehir turu attı.

Varank ve Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kullandığı 16 BRS 99 plakalı Gemlik mavisi Togg'a bindi.

Varank ve Ala daha sonra Bursa kent merkezindeki caddelerde tur atarak Togg'un içinden vatandaşları selamladı.

AK Parti'nin Bursa milletvekili adayları ve partililer de Togg'a seçim araçlarıyla eşlik etti.

Togg'u Bursa yollarında gören vatandaşlar aracın fotoğraflarını çekti.



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