Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

AA

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

BURSA (AA) - İlkine Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde TOFAŞ ile Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel karşılaşacak.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirilen ve 8 ülkeyi temsilen 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımlarının katıldığı turnuvada bu akşam final heyecanı yaşanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi Patrick Comninos, saat 20.00'de başlayacak final maçı öncesinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Basketbol Federasyonu ve TOFAŞ Spor Kulübü yetkililerine teşekkür etti.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için yeni ve ilk kez gerçekleşen bir turnuva olduğunu belirten Comninos, şöyle konuştu:

"Bu turnuva, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki vizyonumuzun bir tamamlayıcısı ve genç oyuncuların yetişmesine katkı sağladığı için çok önemli. Bursa'ya gelmek çok mantıklı oldu. Çünkü buradan çok fazla destek alıyoruz. Hem şehirden hem halktan hem de kulüpten çok yoğun bir şekilde destek aldık. Bu akşam TOFAŞ, final oynayacak Bursa'da. Bu da burada genç oyuncuların ne kadar geliştiğini ve onlara ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Bu kupayı şampiyona teslim edeceğiz. Bu kupa hakkında bir şeyler söylemem gerekirse yeni bir dizayn. Genç ve modern bir şekilde dizayn edildi ve 3D olarak yapıldı."


- Gökhan Dinçer: "Türkiye'de bir ilk gerçekleşti"

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer de etkinliği çok önemsediklerini vurguladı.

Gençlerin bu tür kaliteli organizasyonlarda kendilerini yetiştirmelerinin önemli olduğunu anlatan Dinçer, "Bursa çok özel bir şehir. Zaten FIBA'nın da Bursa'yı tercih etmesi bunun bir göstergesi. İnşallah gelecekte Bursa'daki gençlerimizin basketbola ilgilerini artıracak bu anlamda kendilerini profesyonel hale getirecek süreçleri hep birlikte yöneteceğiz." dedi.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ise bu turnuvanın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

Öngören, turnuvanın Bursa'da düzenlenmesinden gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın 3 önemli basketbol şehriyle bir yarışmaya girildi. Şampiyonlar Ligi yetkilileri burayı birkaç kez ziyaret ettiler. Sonunda turnuvayı Bursa aldı. Öncelikle böyle bir vizyon koydukları için Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne teşekkür etmemiz lazım. Belki de Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Özel bir turnuvadır bu. Yani milli takım turnuvası değildir. Kulüpler nezdinde yapılan bir turnuvadır. Böyle bir turnuvayı şehre almak için şehrin bütün paydaşlarının işin içine girmesi lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile emeğe geçenlere teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası ...
BAKAN VARANK: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YERLİ VE MİLLİ UYDUMUZU UZAYA GÖNDERECEĞİZ (3)  
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YERLİ VE MİLLİ ...
BURSA'DA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANI KAMERADA: 1 ÖLÜ  
YEREL HABERLER BURSA'DA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANI ...
Bursa'da motosikletlilerin çarpıştığı kaza anı kamerada: 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletlilerin çarpıştığı kaza anı ...
Bakan Varank, Bursa'da gençlerle sahurda bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da gençlerle sahurda bir araya ...
Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli ...
TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
YEREL HABERLER TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale ...
11. İznik Ultra Maratonu'na 600 sporcu katılıyor
YEREL HABERLER 11. İznik Ultra Maratonu'na 600 sporcu katılıyor
Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim ...
AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da milletvekili aday ...
Bakan Varank, AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, AK Parti Bursa Aday Tanıtım ...
Yaya geçidinde anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk: Babam beni öldürür, ceza yazmayın
YEREL HABERLER Yaya geçidinde anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk: ...
Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da konuştu:
Bursa Uludağ Üniversitesinin ısı dönüşüm projeleri aylık 4 milyon liralık tasarruf sağladı
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesinin ısı dönüşüm projeleri ...
Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den fazla hasta tedavi edildi
YEREL HABERLER Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den ...
`Bazen bana geliyorlar´ deyip, 5 akrabasını bıçakladı; 16,5 yıl hapse mahkum edildi
YEREL HABERLER `Bazen bana geliyorlar´ deyip, 5 akrabasını ...
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ yarı ...
Yeni Azerbaycan Partisi heyeti Bursa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Yeni Azerbaycan Partisi heyeti Bursa'da ziyaretlerde ...
Barajlar yağmurlar ile doldu; Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı yok - Yeniden
YEREL HABERLER Barajlar yağmurlar ile doldu; Bursa'da yıl sonuna ...
Barajlar yağmurlar ile doldu; Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntı yok
YEREL HABERLER Barajlar yağmurlar ile doldu; Bursa'da yıl sonuna ...
Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti
YEREL HABERLER Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık yan ...
Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.