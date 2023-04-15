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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da mahalle iftarına katıldı:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da mahalle iftarına katıldı:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz şuna inanıyoruz; biz bir olursak, beraber olursak, ay yıldızlı al bayrağa hizmet etmenin sevdasında olursak, bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz." dedi.

Bakan Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi Muhtarlığınca 9 yıldır geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarına katıldı.

İftarın ardından katılımcılara hitap eden Varank, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, Kadir Gecesi'nin pazartesiyi salıya bağlayan gece idrak edileceğini hatırlattı.

Varank, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şunu görüyoruz ki Türkiye'nin her tarafından aziz milletimiz kendi elinde ne varsa onun bir kısmını şu anda depremzede kardeşlerimizle paylaşıyor. Özellikle belediyelerimiz oralarda kendi şehirlerine hizmet etmenin yanında depremzede kardeşlerimize de hizmet ediyor. Zor zamanda aziz Türk milleti nasıl dayanışma gösterilir, bunu yedi düvele, tüm dünyaya gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biz bu birliği, beraberliği devam ettirmek istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz; biz bir olursak, beraber olursak ay yıldızlı al bayrağa hizmet etmenin sevdasında olursak bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz."

- Aileyi merkeze alan uygulamalar hayata geçirilecek

Türkiye'nin otomobili Togg'un Bursa'da ürettiğini anımsatan Varank, "Bize 'Bu otomobil üretilmez' dediklerinde de biz dedik ki Bursalı hemşehrilerimiz bunu üretecek. İşte Türkiye'nin otomobili Bursa'dan çıktı. Biz Allah'ın izniyle daha nicelerini başaracağız." ifadesini kullandı.

Bir ve beraber olarak daha nice başarıları bu millete kazandıracaklarını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta seçimlere gidiyoruz. Biz bu seçimlere giderken Sayın Cumhurbaşkanımız 'Özellikle aileyi merkeze alan birtakım uygulamaları önümüzdeki dönemde devreye alacağız' dedi. Biz diyoruz ki 'Aileyi sağlam tutarsak Türkiye'yi sağlam tutarız.' Onun için birkaç müjdeyi vatandaşlarımızla paylaştık. Önümüzdeki dönemde Aile Kalkanı Programı'nı devreye alıyoruz. Ne demek bu? Öncelikle bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu banka üzerinden öncelikli olarak ev hanımlarının emekli olmasıyla ilgili destekler vereceğiz. Artık ev hanımlarına emeklilik imkanı getiriyoruz. Kendi evinde çalışan, evini ayakta tutmaya çalışan ev hanımın kardeşlerimiz emekli olmak istediklerinde onların primlerinin 3'te birini inşallah biz ödeyeceğiz."

- "Çok daha güçlü bir toplumu beraberce inşa edeceğiz"

Milletvekillerinin şu anda yıpranma payı alarak daha erken emekli olma imkanını ev kadınlarına da getireceklerini aktaran Varank, "Ev hanımlarımız en azından evin yükünü çektikten sonra yaşlandıklarında bir maaş imkanına kavuşmuş olacaklar." bilgisini paylaştı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik hazırlığında olan gençlerle ilgili de müjde verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evlilik hazırlığında olan genç kardeşlerimiz var. Özellikle fiyatların da artmasıyla genç kardeşlerimizin sıkıntı çektiğini biliyoruz. Biz önümüzdeki dönemde yeni evlenecek genç kardeşlerimize 150 bin lira faizsiz kredi desteği vereceğiz. Genç kardeşlerimiz evlendikten 4 yıl sonra bunu ödeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın aileyi ayakta tutmak için ilan ettiği üçüncü müjde de her evden en az bir çalışanın olması. Eğer bir hanede çalışan yoksa o evden bir çalışan olması için biz bu çalışanların SGK primlerinin tamamını devlet olarak ödeyeceğiz. Özel sektör eğer bir evde çalışan yoksa o evden bir insanı istihdam ettiğinde SGK primlerini ödeyeceğimiz için bu insanları işe almak için işverenler daha istekli olacaklar. Dolayısıyla aileyi maddi olarak destekleyeceğiz. İnşallah toplumumuzu desteklemiş olacağız. Çok daha güçlü bir toplumu beraberce inşa edeceğiz."

Hizmet kervanını devam ettirmek istediklerine değinen Varank, "Ben buraya Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ama aynı zamanda Bursa'nın milletvekili adayı olarak geldim. İnşallah takdir eder, destek verirseniz ben bu şehre hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Nasıl Togg'u Bursa'dan yollara çıkardıysak en güzel hizmetleri de Bursa'ya kazandırmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet edelim. Evelallah biz her şeyin üstesinden geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İftara, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları ve çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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