TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2. oldu

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BURSA (AA) - Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde TOFAŞ, Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel'e 73-66 yenilerek turnuvada 2. oldu.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele etti.

Türkiye temsilcisi TOFAŞ, turnuva finalinde Igokea M:Tel ilekarşılaştı. İlk periyodu 21-21 berabere biten karşılaşmada, devreye 39-29 konuk takımın üstünlüğünde gidildi.

Müsabakanın 3. periyodunda da üstünlük sağlayamayan TOFAŞ, 58-46 geride girdiği son periyotta 20 sayı üretmesine rağmen maçı 73-66 kaybederek şampiyonluğu Bosna Hersek temsilcisine kaptırdı.





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