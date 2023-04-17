BTÜ öğrencilerinin tekstil atık suları için geliştirdiği projeye TÜBİTAK desteği

BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerince geliştirilen, tekstil atık sularının, su yosunu, alg ve şekerpancarı küspesinden elde edilecek biyobozunur malzemeler ile arıtılması projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın tekstil atık suyu sorununa doğal yollardan çözüm önerisi de getiren projeyi; BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Dilara Doğancı, Deren Öner ve Tuğçe Selvi hazırladı. BTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü'nün danışmanlığını yaptığı proje, tekstil atık suyu arıtımında önemli bir alternatif olacak. TÜBİTAK 2209-A desteği alan proje ile sanayide kullanılan ve tekstil atık sularında sıkça rastlanan metilen mavisi boyasını içeren atık su geri kazanılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Derya Ünlü proje ile yerli, 21'inci yüzyılda dünya nüfusunun üç kat artmasına karşılık, su kaynaklarının kullanımının 6 kat arttığını ifade etti.



Ünlü, sınırlı olan su kaynaklarının endüstrileşme ve hızlı kentleşme sonucu hızla ve kontrolsüz bir şekilde tüketildiğini, suların bir kısmının da kirletilerek kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Su kaynaklarının azalması ve var olan kaynakların kirlenmesiyle ortaya çıkan bu tehdit nedeniyle hayat kaynağı olan suyun etkin kullanımının önem kazandığını vurgulayan Ünlü, bu noktada da suyun ve enerjinin büyük bir bölümünün kullanıldığı endüstriyel işletmelerdeki su tasarrufunun oldukça önemli hale geldiğini bildirdi.



Önemli bir tekstil merkezi olan kentin, tekstil sektörünün en önemli çevre problemlerinden olan boyar maddeli atık sularla karşı karşıya kaldığını belirten Ünlü, şunları kaydetti:



"Su kaynaklarımızın tükenmesi, susuzluk problemi ile karşı karşıya kalmamız, özellikle sanayide açığa çıkan atık suların arıtılarak proseste yeniden kullanımını zorunlu kılıyor. İklim değişikliğinin yanında suyun kontrolsüz tüketimi su kıtlığının en büyük nedenlerinden biri. Tekstil endüstrisi bir ton ürün başına tipik olarak 200-350 metreküp atık su üretiyor. Bu atık suların arıtılarak prosese yeniden kazandırılması büyük önem taşıyor.



Suların arıtılmasında da çevre dostu proseslerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu amaçla biyotemelli bir adsorbent geliştirilerek boyar maddelerin giderilmesini planladık. Su yosunları ve alglerden elde edilen biyobozunur polimer sodyum aljinat ve ülkemizin önemli atıklarından biri olan şeker pancarı küspesi kullanılarak biyoadsorbent sentezlenecek. Böylece yenilikçi bir malzeme geliştirilmiş olacak."



Ünlü, 11. Kalkınma Planı'na göre kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilebildiği bir alanın oluşturulmasının temel amaç olduğunu vurgulayarak, "Sürdürülebilir, ileri teknoloji kullanan koordineli yatırımların yapılması ve böylece ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılması amaçlanmaktadır. Projemizde de üretilecek olan adsorbentlerin yerli ve milli olmasının, ticarileşme potansiyeli göz önüne alındığında ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca şeker pancarı küspesi kullanımı da atıkların değerlendirilerek faydalı ürüne dönüştürülmesini sağlayacaktır. Böylece 11. Kalkınma Planı'nda belirtilen biyokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilmesi noktasında da önemli bir katkı sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.