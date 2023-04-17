Bursa'da sürücüsü uyuyan minibüsün tarlaya girdiği anlar araç kamerasınca kaydedildi

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BURSA (AA) - Bursa'da sürücüsü uyuyan minibüsün tarlaya girdiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi'nde 16 M 1220 plakalı minibüsüyle yolcu taşıyan Erdal B, direksiyon başında uyuyakaldı.

Bir süre sonra yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

10 Nisan'da meydana gelen olaya ilişkin anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, şoförün direksiyon başında uyuyakalması ve minibüs tarlaya girdikten sonra yolcuların savrulması yer aldı.

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