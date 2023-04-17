Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali

AA

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, McDonnell, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 14-25, 16-25, 23-25

Süre: 76 dakika (21, 25, 30)


BURSA (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nde Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek ilk finalist oldu.

Halkbank, finalde Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da sürücüsü uyuyan minibüsün tarlaya girdiği anlar araç kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Bursa'da sürücüsü uyuyan minibüsün tarlaya girdiği ...
Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu: 4 yaralı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu: 4 yaralı; kaza ...
Bursa'da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bursa'da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine ...
BTÜ öğrencilerinin tekstil atık suları için geliştirdiği projeye TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER BTÜ öğrencilerinin tekstil atık suları için ...
Baba ile oğluna çarpan alkollü sürücüye 8 ay sonra tahliyeye tepki
YEREL HABERLER Baba ile oğluna çarpan alkollü sürücüye 8 ay sonra ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta iftara katıldı:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 700 yıllık Osmanlı ...
Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması"na katıldı:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ...
 Bursa´nın içme suyu, akvaryumdaki balıklara emanet
YEREL HABERLER  Bursa´nın içme suyu, akvaryumdaki balıklara emanet
Dereye düşen kızını kurtarmak isterken ikisi de boğuldu
YEREL HABERLER Dereye düşen kızını kurtarmak isterken ikisi de ...
Bursa'da dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için ...
Bakan Varank: Önümüzdeki dönemde 'Aile Kalkınma Programı'nı devreye alıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Önümüzdeki dönemde 'Aile Kalkınma ...
TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2. oldu
YEREL HABERLER TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2. oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da mahalle iftarına katıldı:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da ...
TECO Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER TECO Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: ...
İnegölspor - Batman Petrolspor: 1-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Batman Petrolspor: 1-0
Bursa'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını ...
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı
YEREL HABERLER Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı
Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası ...
BAKAN VARANK: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YERLİ VE MİLLİ UYDUMUZU UZAYA GÖNDERECEĞİZ (3)  
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YERLİ VE MİLLİ ...
BURSA'DA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANI KAMERADA: 1 ÖLÜ  
YEREL HABERLER BURSA'DA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANI ...
Bursa'da motosikletlilerin çarpıştığı kaza anı kamerada: 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletlilerin çarpıştığı kaza anı ...
Bakan Varank, Bursa'da gençlerle sahurda bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da gençlerle sahurda bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.