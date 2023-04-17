Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak ediliyor

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BURSA (AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Ulu Camii ve Emir Sultan ve Mihraplı camileri başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kadir Gecesi programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler ise avlularda yerlere serilen hasırlar ve seccadelerde namazlarını kıldı.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara şerbet ve lokum ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir’de vatandaşlar Kadir Gecesi’ni idrak etmek için Reşadiye Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti.

Camileri dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazlarını kıldı, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

- Balıkesir

"Bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar düzenlendi.

Programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Sürgeç, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

- Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Daha sonra teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Kütahya

Kütahya’da Kadir Gecesi dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Alipaşa Camisi'nde Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Teravih namazının ardından salavat ve dualarla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i ziyaret edebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Sırayla Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar salavat getirip dua etti.

- Bilecik

Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.

İl Müftüsü Ali Erhun, Kayı Boyu Camii'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi.

Kadir Gecesi'nin, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e inmeye ve İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olduğunu belirten Erhun, "Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı gecede bütün günahlarımıza tövbe ederek bir daha aynı hatalara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim. İçten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim." ifadelerini kullandı.

Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar cami bahçesine serdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.





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