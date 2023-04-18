Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ozan Çağı Sarıkaya

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Marouflakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Peksen, Peric, Meljanac)

Setler: 25-27, 25-17, 25-16, 22-25, 13-15

Süre: 154 dakika (35,31,30,32,26)





BURSA (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nin ilk gününde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe HDI Sigorta, finalde Halkbank'ın rakibi oldu.

İki ekip yarın saat 17.00'de başlayacak şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.