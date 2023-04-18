Türkiye yılın ilk çeyreğinde çekici ihracatını yüzde 91 artırdı

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BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 578 milyon 296 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-mart döneminde 8 milyar 618 milyon 998 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 artarak 302 milyon 734 bin dolardan 578 milyon 296 bin dolara ulaştı.

- İlk sıradaki Fransa'ya yüzde 275 artış

Sektör temsilcileri ilk 3 ayda 44 ülke arasında en fazla dış satımı Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye ihracat ocak-mart döneminde, 2022'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 275 artarak 36 milyon 150 bin dolardan 135 milyon 614 bin dolara çıktı.

Sanayiciler, ikinci sıradaki Almanya'ya ocak-mart ihracatını yüzde 36 artırarak dış satımı 55 milyon 303 bin dolardan 75 milyon 366 bin dolara taşıdı.

Yüzde 542'lik yükseliş yaşanan Belçika'ya geçen yılın ilk üç ayında 10 milyon 170 bin dolar olan ihracat bu yıl 65 milyon 322 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Polonya'ya yüzde 61 yükselişle 55 milyon 124 bin dolar, beşinci sırada yer alan İtalya'ya yüzde 42 artışla 45 milyon 151 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

- İrlanda, Yeni Zelanda ve Yunanistan'a da çekici ihraç edildi

Ocak-mart dönemindeki çekici ihracatında 2022'nin aynı dönemine göre İspanya 40 milyon 998 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık 28 milyon 530 bin dolarla 7'nci, Slovenya 17 milyon 799 bin dolarla 8'inci, Norveç 15 milyon 843 bin dolarla 9'uncu, Portekiz de 13 milyon 313 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene ocak-mart aylarında bu sektörde dış satımın yapılmadığı İrlanda'ya bu yılın aynı döneminde 6 milyon 788 bin, Yeni Zelanda'ya 2 milyon 283 bin, Yunanistan'a da 1 milyon 273 bin dolarlık çekici satıldı.

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