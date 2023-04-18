Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Setler: 21-25, 18-25, 12-25

Süre: 81 dakika (27, 30, 24)





BURSA (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.





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