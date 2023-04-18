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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu CHP ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar mücevher, takı takıp takıştırırsa takıştırsın genetik yapısal özellikleri değişmiyor." dedi.

Erbakan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nda yer almalarının önemli nedenlerinden birinin Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu durum olduğunu söyledi.

Karşı tarafın, okul öncesi çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeyi "Taliban zihniyeti, çağ dışılık" olarak nitelendirdiğini, eşcinsel evlilikleri normal karşıladığını ancak toplumun buna henüz hazır olmadığı görüşünü savunduğunu dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Dün bir mecliste bir video gösterildi. 'Yedili masa'nın, CHP'nin milletvekili adaylarından bir tanesi 'Milletvekili olursam, Meclis'te ilk gündeme getireceğim konu şu camilerde hoparlörden ezan okunmasının önüne geçmek olacak. Hastalar rahatsız oluyor, yaşlılar rahatsız oluyor, gece uykumuz kaçıyor. Onun için toplumun bu durumuna saygı duymak adına camilerden hoparlörden ezan okunmasının önüne geçeceğiz ve bunda da başarılı olacağını düşünüyorum' diyor. Biz ne dedik? Bu CHP ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar mücevher, takı takıp takıştırırsa takıştırsın genetik yapısal özellikleri değişmiyor. İşte bunlar bunun en açık örneği."

Erbakan, bu görüş ve söylemleri ortaya koyan bir oluşumun iktidara gelmesine vesile olmayacaklarını kaydetti.

Ülkeyi, milleti düşünen stratejik bir karar alarak Cumhur İttifakı'nı tercih ettiklerini vurgulayan Erbakan, Millet İttifakı'nın başörtüsü konusundaki yaklaşımının 28 Şubat günlerini hatırlattığını belirtti.

- "Meclis'te onların sesi soluğu olacağız"

Kararlarının, partileri, ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Erbakan, "Yine masanın altından çıkıp desteğini açıklayan yedinci ortağın yedek partisi seçim beyannamesinde ne diyor? 'Din dersini tamamıyla kaldıracağım. Diyanet İşleri Başkanlığını inanç işleri başkanlığı yapacağım. Suriye'nin kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin hepsini geri çekeceğim' diyor. Yani ne demek bu? 'Orayı PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün terör operasyonlarını durduracağım' demek." ifadelerini kullandı.

Meclis'te milletin sesi ve soluğu olmaya devam edeceklerini anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Ailenin korunması gerektiğini her fırsatta ifade ettik. Yeni nesillerin ve ailenin korunması için şimdi Meclis'te çok daha güçlü ve etkili bir muhalefeti ortaya koyacağız. Atanamayan öğretmenlerimizin Meclis'teki sesi olacağız. Kahraman sözleşmeli uzman çavuşlarımızın haklı taleplerini Meclis'te biz dile getireceğiz. Kamuda yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, genel idare hizmetleri sınıfına alınmalarının Meclis'te takipçisi biz olacağız. Bekçilerimizin, itfaiye erlerimizin haklı taleplerini gündeme biz getireceğiz. Taşeron işçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Meclis'te çok daha etkili bir şekilde gündeme getireceğiz. Vekil imamlarımız, mevsimlik işçilerimiz, polislerimiz ve köy korucularımızı talepleri, mağduriyetlerinin giderilmesi konularının Meclis'te takipçisi olacağız. Staj mağdurlarının, kamu mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Bununla birlikte engellilerimizin istihdam oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılması, engelli maaşlarının en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi, engelli vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis'te onların sesi ve soluğu olacağız. Doktorlarımızın sorunlarını en güçlü şekilde dile getireceğiz. Bütün bunları ülkenin, hükümetin, Meclis'in gündemine Milli Görüş olarak Yeniden Refah Partisi olarak en güçlü şekilde inşallah biz taşıyacağız."

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla fotoğraf çekindi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un Nilüfer ilçesindeki Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni de ziyaret eden Erbakan, kulüp başkanı Ömer Furkan Banaz, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

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