Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'dan şehit Cengiz Yiğit için anma mesajı

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, geçen yıl 20 Nisan'da Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'i andı.

Solmaz, yayımladığı mesajında, 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu servis aracına düzenlenen hain saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'i, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle andığını belirtti.

Hiçbir terör saldırısının adalete, hukuk düzenine, birlik ve beraberliğe olan inançlarını zedelemeyeceğini vurgulayan Solmaz, "Bu vesile ile başta yargı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize aileleri ile sağlık dolu bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.

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