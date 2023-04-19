Bursa'da bir çocuğun çenesine bahçe korkuluğu saplandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışan çocuğun çenesine demir korkuluk saplandı.

Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Hala A. isimli 10 yaşındaki çocuk Muradiye Mahallesi'nde bir evin bahçesine kaçan topunu almak için parmaklığa tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden çocuk, demir korkuluğun üstüne düştü.



Çenesine korkuluk saplanan çocuğu fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuluğu keserek çocuğun çenesine saplanmış demiri çıkardı.

Ambulansa taşınan Hala A, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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