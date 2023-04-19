Osmangazi Belediyesi ekipleri tatlı imalathanelerini denetledi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ürünleri üreten işletmelerde denetim yapıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçede üretim yapan tatlı imalathanelerin temizliğe ve hijyen kullarına uyup uymadıklarını denetledi.

Yapılan denetimlerde bazı işletmelerin üretim alanında çöplerinin ağzı açık olduğu ve çalışanların bone takmadığı görüldü. Bir işletmede ise tezgahın altında ayakkabı bulundu.

Ekipler, kurallara uymayan işletmelere toplam 1295 lira para cezası uyguladı.

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