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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da düzenlenen "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi

AA

Bursa'da düzenlenen "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi

BURSA (AA) - TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde Bursa'da düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Yunuseli Havalimanında düzenlenen yarışmanın son gününde, şimdiden 1 milyondan fazla yarışmacıyla bu yıl yeni bir rekora imza attıklarını ifade etti.

TEKNOFEST'te çok farklı alanlarda yarışmalar düzenlediklerini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"Su altı araçlarından otonom araçlara kadar, insansız hava araçlarından çevre teknolojilerine, enerji teknolojilerine, yapay zekaya kadar 40’tan fazla alanda 1 milyon gencimiz bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu. Bu bizim için hem büyük bir iftihar, büyük bir gurur vesilesi hem de büyük bir umut vesilesi. Geleceğimiz inşallah gençlerimizin atacağı imzalarla, onların geliştirecekleri projelerle şekillenecek. Bugünkünden çok daha aydınlık yarınların Türkiye'sini inşallah hep birlikte gençlerimizle inşa edeceğiz."

Kacır, savunma sanayi şirketleri ile diğer teknoloji şirketlerinin TEKNOFEST yarışmacılarına istihdam imkanları, fırsatları sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşin doğrusu biz TEKNOFEST yarışmacılarımızdan kendi girişimlerini kurmalarını da bekliyoruz. Bugünkü savunma sanayi şirketlerimizin başardığı çok büyük, dünya çapında işler var. Daha büyük işleri gençlerin başarmasını, TEKNOFEST yarışmalarında yetişen, buralarda kurdukları takımları girişimlere dönüştüren genç kardeşlerimizin ortaya çıkarmasını ümit ediyoruz. İnşallah adım adım bunları da görmeye başlayacağız."

- "100'e yakın teknoparkımız var"

Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük bir teknoloji ekosistemi inşa ettiğini vurgulayan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün artık teknoloji girişimlerimize ev sahipliği yapan 100'e yakın teknoparkımız var. Bu teknoparkların sayısı 20 yıl önce bir elin parmağını geçmiyordu. Bu teknoparklarda bugün 8 binden fazla teknoloji geliştiren inovasyon yapan şirketimiz var. Bütün bunlar kurduğumuz büyük bir altyapıyı aslında işaret ediyor ve bu altyapı inşallah genç kardeşlerimizin önümüzdeki dönemde geliştirecekleri işleri ürüne daha sonra da girişimlere dönüştürmesine fırsat sağlıyor olacak."

- "Burada kazanan aslında bütün yarışmacılarımız, milletimiz"

Savaşan İHA Yarışması'nın her geçen yıl yeni özelliklerle daha da zorlu hale geldiğini aktaran Kacır, "Bu yarışmanın paydaş kurumu Baykar. Baykar malumunuz iftihar kaynağımız, gurur vesilemiz. Dünyanın en büyük, en başarılı insansız hava aracı şirketi. Dünyada harp tarihini değiştiren bir milli kurumumuz Baykar." dedi.

Baykar'ın düzenlediği bu yarışmada gençlerin harp tarihinin geleceğine imza atacak projelere imza attıklarını dile getiren Kacır, "Bugün 10'dan fazla takımımız eş zamanlı olarak gökyüzündeydi. Havadaki harp oyununa dahil oldular. Aldığım bilgiler başarılı takımlar olduğu yönünde. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Burada kazanan aslında milletimiz. Sadece birkaç takım değil bütün yarışmacılarımız ve bütün milletimiz aslında bu işin kazananı." diye konuştu.

Kacır, bu yıl yarışmalara 750'den fazla takımın başvurduğunu, bunlardan belirlenen 3 aşamayı tamamlayan 22 takımın Bursa'ya davet edildiğini söyledi.

- "TEKNOFEST yarışmacılarımız bizimle yol arkadaşlığı yapacaklar"

Birkaç yıl önce TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerin şimdi Baykar'da çalıştıklarını dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST'e adım atan hiçbir gencin geleceğini biz şansa bırakmayacağız. Bütün TEKNOFEST yarışmacılarımız Allah'ın izniyle milli teknoloji hamlesi yolculuğunda artık bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapacaklar. Milli kurumlarımız da teknoloji geliştirme ekiplerinde, takımlarında rol oynayacaklar. Kendi girişimlerini kurmak isteyenler de her zaman bizlerin desteğiyle inşallah çok başarılı işlerin öncüsü, lideri olacaklar."

Daha sonra takımları çadırlarında ziyaret ederek gençlerle sohbet eden Kacır, ardından savaşan İHA göreviyle beraber en az bir müsabaka turunda da kamikaze görevini de başarıyla tamamlaması hedefiyle gerçekleştirilen yarışı izledi.

Yarışmayı kazananların ödülleri, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te verilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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