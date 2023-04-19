Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu)

Bolu Belediyespor: Dixon, Elisa Tuana Köse, Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Alvarez (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)

Setler: 25-14, 25-13, 19-25, 25-23

Süre: 93 dakika (18, 21, 23, 31)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.





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