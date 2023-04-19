Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler içeride mahsur kalan Havva O'yu (64) balkondan eve girerek dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen Havva O. ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Havva O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

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