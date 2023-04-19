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Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

AA

Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler içeride mahsur kalan Havva O'yu (64) balkondan eve girerek dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen Havva O. ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Havva O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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