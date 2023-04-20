İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilinin başlamasının ardından otoyolun özellikle İzmir yönünde akıcı yoğunluk gözlendi.

Bursa'daki Kuzey Gişeleri'nden geçen sürücüler, yollarına devam etti. Yoğunluk nedeniyle nakit gişelerinde bazen araç kuyrukları oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için yolda denetimlerini sürdürdü.

Yoldaki akıcı yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.