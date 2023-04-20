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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'nda konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda son dönemde siyasi çekişmelere, yedili koalisyonun içerisindeki pazarlıklara baktığımızda tek dertlerinin çıkar çatışması olduğu, çıkar çekişmesi olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'nda yaptığı konuşmada, partisinin mensuplarının Türkiye'nin dertleriyle dertlenen teşkilatlar olduğunu söyledi.

Davalarının kısır politika tartışması, siyasi çekişme davası değil ülkeye, millete hizmet etme davası olduğunu belirten Varank, "Görüyoruz ki kardeşlerimiz bir vatandaşımıza daha ulaşabilmek için büyük emek sarf ediyorlar." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin prensipleri olan bir parti olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Şu anda son dönemde siyasi çekişmelere, yedili koalisyonun içerisindeki pazarlıklara baktığımızda tek dertlerinin çıkar çatışması olduğu, çıkar çekişmesi olduğunu görebiliyoruz. Bakınız Türk siyasi hayatına üç dönem kuralı gibi bir kuralı getirip uygulamayı başarmış bir siyasi hareketiz. Onun için biz prensiplerimize göre hareket edeceğiz. Bu çıkar çatışması içerisinde olanları da milletimize göstermeye devam edeceğiz. Nasıl koltuk kavgası yapıyorlar, nasıl birbirlerinin altını oyuyorlar; bunları milletimizin önüne çıkaracağız ve bu davanın Türkiye'ye hizmet etme davası olduğunu anlatarak, bu davaya daha fazla insan kazandırmak, aziz milletimizi bu davaya davet etmek için samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

- "Vatandaşlarımıza davamızı, bu seçimin önemini anlatmamız lazım"

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 25 gün kaldığını hatırlatarak, kritik bir dönemeçten geçildiğini dile getirdi.

Nasıl birbirlerine, bu davaya sımsıkı sarılıyorlarsa bu seçim dönemini de en güzel şekilde geçirmeleri gerektiğini kaydeden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapı kapı dolaşmamız lazım. Telefon rehberimizdeki her bir arkadaşımızı tek tek aramamız lazım. Sokakta mutlaka vatandaşlarımıza dilimiz döndüğünce davamızı, bu seçimin önemini anlatmamız lazım. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle bu seçimden de galip ayrılırız. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı koltuğuna oturturuz. Bu kutlu yürüyüşte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl yürüyüşünde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edebiliriz. İnşallah gayret edeceğiz. Ben de bir kardeşiniz olarak emin olun kendimi buraya yeni gelmiş bir arkadaşınız olarak görmüyorum. En başından itibaren bu şehirle irtibatı olan, bu şehre hizmeti geçmiş olan bir arkadaşınız olarak en fazla ben çalışmaya, en fazla ben yorulmaya sizlere söz veriyorum."

Varank, seçimi atlatıp Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını önce Bursa'dan, sonra da Türkiye'den açacaklarını belirtti.

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Varank, şunları anlattı:

"Bu seçim 'acaba' deme seçimi değil, 'ama'lı cümleler kurma seçimi değil. 'Benim kalbim kırılmıştı, acaba ben oraya gitmeyeyim burada oturayım' deme seçimi değil. Bu, gerçekten Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir seçim. O şuurla hareket etmemiz lazım. O anlayışla alanda çalışmamız lazım. İnşallah hep beraber bunu başaracağız ve bu seçimi de Allah'ın izniyle geride bırakıp bizler ümitvar, hani 'Bizim konutlarımızı yapacaksınız değil mi?' diyen depremzede kardeşlerimizin bize olan güvenlerini geride bırakmayarak, onları yolda bırakmayarak inşallah bu seçimi atlatacağız ve tekrar başarılı olacağız diyorum."

- "Yedi partinin yedi sene kalsalar yedi dakikalık iş yapacak kapasiteleri yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da Türkiye'de attıkları her aritmetik adımın yurt dışında geometrik karşılık bulduğunu aktardı.

Siyası istikrarın arkasında durulması gerektiğini vurgulayan Ala, "Bizim petrol kuyularımız bizim siyasal istikrarımızdır. Siyasal istikrarın arkasında duralım, önünü açalım, Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'yi hedeflerine taşımasına fırsat verelim. Aksi takdirde aday gösterebilmeyi 1,5 yıl sonra başarabilmiş, ondan sonra da masadan kalkmış oturmuş, kalkmış oturmuş, genel başkan kalkmış belediye başkanı masaya oturmuş. Böyle bir yapı, bu kadar problemin yaşandığı bir coğrafyada Türkiye gibi bir ülkeyi yönetemez." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin alternatifi olmadığını belirten Ala, şöyle konuştu:

"Hiçbir proje duydunuz mu? Hiçbir sorunun çözümüne ilişkin derde deva bir söz duydunuz mu? Yok. Kendi aralarındaki problemleri, oturma sırası problemini, erken kim gidecek kim konuşacak problemini çözdükten sonra çıkıyorlar sanki Türkiye'nin önemli bir problemini çözmüş gibi rehavet içerisinde açıklamalar yapıyorlar. Kardeşim sen daha Türkiye'nin hiçbir problemini dile bile getiremedin, çözemedin ki çözüm kapasiten senin masanla sınırlı. Yedili koalisyon herkesin bildiği sırrı da açıkladı. Bunlar altı kişi değilmiş biz biliyorduk da kendileri gizlemeye çalışıyor, yedi partiymiş. Yedi partinin yedi sene kalsalar yedi dakikalık iş yapacak kapasiteleri yok. Onun için bunları anlatacağız hep birlikte milletimize. Ben biliyorum ki milletimiz zaten maşeri vicdanında olup bitenleri bizden çok daha iyi tartıyor, ölçüyor."

İftara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'li Bursa milletvekilleri ve milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

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