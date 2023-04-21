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Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

AA

Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

BURSA (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde bayram namazı kılındı.

Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerlerini alan cemaat, vaazları dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

- Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'dan gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeler, bayram namazını hazırlanan mescitte kıldı. Cemaat, hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Antakya ilçesinden gelen Şevki Heybeli, yaptığı açıklamada, bayramın herkese mutluluk, huzur ve hayırlar getirmesini dileyerek, böyle büyük acıların, depremlerin yaşanmamasının tek duaları olduğunu söyledi.

Heybeli, Eskişehir'e geldikleri günden bu yana devlet yetkililerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.

- Balıkesir

Balıkesir'de bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı bayram namazına, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da katıldı.

Protokol mensupları, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Cami cemaatine, namaz çıkışında ikramlarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Zağnos Paşa Türbesi'nde dua etmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram yaşandığını ifade etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı da tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

- Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Şehitler, Yalı ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda kişi, namazlarını kıldıktan sonra birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Cemaate camilerden çıkışlarında şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

- Kütahya

Kütahya’da vatandaşlar, bayram namazında tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş vaazında, Müslümanların, tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadığını belirtti. Demirtaş, bayramların önemine değindi.

Cami içinde oluşan yoğunluktan dolayı bazı kişiler cami bahçesinde namaz kıldı.

Namazın ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kütahya Belediyesi namazın ardından cemaate çay ve simit ikramında bulundu.

- Bilecik

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere geldi.

Bilecik'te sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.

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