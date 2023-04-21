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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da vatandaşlarla bayramlaştı:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da vatandaşlarla bayramlaştı:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığı aziz günler. Ülkemizde bu birliği ve beraberliği devam ettirmek, aziz milletimizle bir ve beraber olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Ramazan Bayramı namazı için Bursa'da bulunan Ulu Cami'ye geldi. Namaz sonrası vatandaşların ve gazetecilerin bayramını kutlayan Varank, simit ve kestane şekeri ikram etti.

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri başta olmak üzere görevlerinin başında bulunan, vatandaşların huzuru ve güveni için çalışmalarını sürdüren görevlilerin bayramını tebrik etti.

Bayramların mutluluğun paylaşıldığı günler olduğunu ifade eden Varank, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok insanın hayatını kaybetmesinden ötürü buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Varank, bir numaralı gündem maddelerinin bu depremin yaralarını sarmak ve afetzedelerin acılarını hafifletmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve inanıyoruz ki nasıl birçok kardeşimiz şu anda misafirperver aziz milletimizin misafiri olarak başka şehirlerde ya da geçici barınma merkezlerinde yaşıyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde deprem bölgelerini yeniden imar etmek, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını onlara teslim etmek suretiyle bizler gelecek sene Ramazan Bayramı'nda onların misafiri olacağız. Depremzede kardeşlerimiz bizleri gönül sofralarına alacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Bayramlar birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığı aziz günler. Ülkemizde bu birliği ve beraberliği devam ettirmek, aziz milletimizle bir ve beraber olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Rabb'im daha nice bayramları tüm milletimize huzurla, sağlıkla, ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin."

- "Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimizle beraber inşa edeceğiz"

Bir gazetecinin, dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı Togg aracını yıkadığı görüntüleri hatırlatması üzerine Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bunlar işin biraz latifesi ama bayram temizliği özellikle ev hanımlarının, annelerimizin geleneklerinde önemli bir yer tutar. Bursalıların da arabalarıyla nasıl bir bağının olduğunu biliyorum. Bayramlardan önce onların araçlarını yıkadıklarını biliyorum. Ben de bir Bursalı hemşehrileri olarak adete uydum. Aracımızı yıkadık, bayram temizliğimizi yaptık. Tabii Türkiye'nin otomobili Bursalı. Bu manada Bursa'nın sokaklarında hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz Türkiye'nin otomobilini gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin böyle bir işi başarmış olmasından dolayı gururlarını yüzlerinde, gözlerinde görebiliyorsunuz. Biz 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Bunun gibi hizmetleri, bunun gibi başarıları hamdolsun şimdiye kadar aziz milletimize yaşattık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yaşatmaya devam edeceğiz. Bu aziz millet bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz.

İşte bunu, gerek Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerinde gerek Türkiye'nin otomobilinde gerek dün akşam Karadeniz'de bulduğumuz gazı karaya çıkararak vermeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimizle beraber inşa edeceğiz."

- "Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız"

Bakan Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki batarya fabrikası yatırımına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah ayın 24'ünde Bursa'yı, Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'yla bir yabancı ortakları bir araya geldiler. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atıyorlar. Bu teknoloji Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'mıza, Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak. Biz Türkiye'de katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının bu tip yatırımlardan geçtiğinin farkındayız.

İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi de bundan sonra da bu yatırımları devam ettireceğiz. Tabii ki Bursa gibi önemli bir sanayi şehri bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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