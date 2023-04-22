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Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "kimlik siyaseti" eleştirisi:

AA

Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "kimlik siyaseti" eleştirisi:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ortaya proje koyamayanlar, şu anda kimlik siyaseti yapmaya, Türkiye'nin sosyolojik fay hatlarını tetiklemeye dönük birtakım siyasi hamlelere giriyorlar." dedi.

Varank, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nce (MÜSİAD) Kültürpark'ta düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, buruk bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan doğru noktalardaki yatırımlarla Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkardıklarını belirten Varank, "Birçok yatırımın önünü açtık. İnşallah çok daha odaklı bir şekilde bunlara önümüzdeki dönem sizlerin takdiriyle devam edeceğiz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi Bursa'da Gemlik'te hayat buldu. Sadece Türkiye'de ses değil, dünyada ses getiren bir proje oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımların durmayacağını, yollarına kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Mustafa Varank, pazartesi günü Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin Gemlik'te atılacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimiz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Gemlik'te önce bir karşılayacaklar ve bu buluşmadan sonra biz, temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Peki bu yatırım ne getirecek bize? Türkiye'nin ilk batarya fabrikası yatırımı ama sadece batarya üretmeyecek. Aynı zamanda son teknoloji, en verimli teknolojilerle batarya geliştirip bu teknolojiyi, üretimiyle beraber bölgesine pazarlayacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Yine binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olacak, çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir yatırımdan bahsediyoruz."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep yapmanın, üretmenin, inşa etmenin, projeleri geliştirmenin derdinde olduklarını aktardı. Hizmet siyaseti yapmaya devam etmek istediklerini ve milletin ferasetle değerlendirme yapacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bakınız karşımızda ufku vizyonu, dünyada neler oluyor, bunu takip etme kapasitesi olmayan bir muhalefet var. Sadece şimdiye kadar karşı çıktıkları projelerin birkaç tanesini saysak, bunlar bile aslında ne kadar vizyonsuz olduklarını göstermeye yeterli. Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki demeçlerine bakalım. Neye karşı çıkıyordu? Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkıyordu değil mi? Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı 30 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en önemli havalimanlarından bir tanesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydınız şu anda bir Sabiha Gökçen Havalimanı'nız olmazdı. Peki ben buradan soruyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mı bu ülkeye ekonomik anlamda katkısı var, yoksa olmamasının mı katkısı var? Neye karşı çıkıyorlardı? Şehir hastanelerine karşı çıkıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nu dinlemiş olsaydık ve şehir hastanelerini yapmamış olsaydık, pandemi gibi bir dönemi atlatabilir miydik? Atlatamazdık. Neye karşı çıkıyorlardı? Türkiye'nin doğal gaz aramasına karşı çıkıyorlardı. 'Hani nerede gaz arıyordunuz, nerede bu gaz' diye soruyorlardı değil mi? İşte iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın karayla buluşturduğu törende tüm Türkiye'ye bir müjde verildi. Türkiye'nin kendi gazını bulması mı ekonomik anlamda bu ülkeye katkı sağlar, gazın bulunmaması mı katkı sağlar? Bunun gibi onlarca örnek verebiliriz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı "Aleviyim" açıklamasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ortaya proje koyamayanlar, şu anda kimlik siyaseti yapmaya,Türkiye'nin sosyolojik fay hatlarını tetiklemeye dönük birtakım siyasi hamlelere giriyorlar. Bakıyorsunuz durup dururken Kılıçdaroğlu çıkıyor, "Aleviyim" diye bir video çekiyor. Kimse zaten senin Aleviliğini sorgulamadı. Kimsenin senin Aleviliğinle ilgili bir problemi de yok ama bakınız, gerçek manada ortaya proje koyamayanlar, ancak bu kimlik siyaseti üzerinden netice almaya çalışacaklar. Bizim bunlara karnımız tok. Bizim kimsenin kimliğiyle bir problemimiz de yok. Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı, koltuk pazarlığı siyaseti eski Türkiye'de kaldı."

Muhalefetin eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalıştığını söyleyen Mustafa Varank sözlerini şöyle noktaladı:

"Hatırlarsınız, yaşı müsait olanlar. Eskiden neydi? 'Ben sana bir bakanlık vereyim, orada üç tane koltuk vereyim. Gelin şu hükümeti kurmaya çalışalım. Şu Türkiye'yi biraz da biz yönetelim' diye bunlar bir pazarlık siyaseti, koalisyon siyaseti güdüyorlardı. Biz bunları geride bıraktığımızı zannederken işte bu arkadaşlar bunları tekrar hortlatmaya çalışıyor ama bizim milletimiz bu ayrıştırıcı kimlik siyasetine de bu koltuk pazarlığı siyasetine de koalisyon siyasetine de inşallah yol vermeyecek."

Bayramlaşma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve MÜSİAD yöneticileri katıldı.

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